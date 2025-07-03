Silivri'de dev orman yangını: 700 personel ve 7 uçakla kontrol sağlandı

Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek çalışmalara destek oldu. Söndürme çalışmalarında TOMA'lar da yer aldı.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın sebebiyle Çanta Mahallesi'nde 50 hanenin tedbir amacıyla boşaltıldığı bilgisi verilerek, "Kızılay, bölgede çalışan personelimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesi'nden takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.

EMEĞİ GEÇEN GENÇLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Vali Gül, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını ve adli sürecin sürdüğünü belirtti.