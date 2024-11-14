İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3278
  • EURO
    36,3304
  • ALTIN
    2841.39
  • BIST100
    9420.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silivri'de facia gibi kaza: Asansör kabiniyle zemin arasında sıkışan yaşlı adam can verdi
Güncel

Silivri'de facia gibi kaza: Asansör kabiniyle zemin arasında sıkışan yaşlı adam can verdi

Silivri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde yaşanan talihsiz olayda, asansör kabiniyle zemin arasına sıkışan 72 yaşındaki Rahmi Yiğit feci bir şekilde hayatını kaybetti.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
Silivri'de facia gibi kaza: Asansör kabiniyle zemin arasında sıkışan yaşlı adam can verdi
ABONE OL

Mimarsinan Mahallesi'nde yaşadığı binada yakınlarıyla birlikte asansöre binen Rahmi Yiğit (72), kapı açıldığında inmek istediği sırada asansörün alt kata düşmesiyle kabin ile zemin arasında sıkıştı.

Yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yiğit'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yiğit'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan Yiğit'in sıkıştığı yerden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • asansör kazası
  • silivri
  • silivri rahmi yiğit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.