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Otomobil öğrencilere çarptı... O anlar kamerada

Silivri, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iki kız öğrenciye çarptı. Feci kazada öğrenciler ve otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA26 Şubat 2020 Çarşamba12:30 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 12:34

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Erdem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AR 799 plakalı otomobil, o sırada fırından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Duygu K. ve İpek P. isimli 2 öğrenciye çarptı. Otomobil yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda sürüklenen otomobil öğrencilere çarpıyor. Bu sırada yol kenarındaki arkadaşları büyük korku ve panik yaşıyor.

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