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Silivri'de korkutan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Silivri'de saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan ve bitişindeki bir villanın bahçesinde yer alan ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Silivri'de korkutan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Selimpaşa Doğatepe mevkisinde, saman balyaları bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevler, tarlanın bitişiğinde bulunan bir villanın bahçesindeki ahıra ve ağaçlara da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında bazı ağaçlar ve tarladaki yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.

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