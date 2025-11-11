İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2348
  • EURO
    49,0044
  • ALTIN
    5588
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silivri'de lüks villaya bahis baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı
Güncel

Silivri'de lüks villaya bahis baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı

İstanbul Silivri'de bir villaya düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 9 kişi suçüstü yakalandı.

IHA11 Kasım 2025 Salı 19:10 - Güncelleme:
Silivri'de lüks villaya bahis baskını: 9 kişi suçüstü yakalandı
ABONE OL

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan villada 9 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, adreste 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Villada yapılan kontrollerde ise bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemleri ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatı devam ettiği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.