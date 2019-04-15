Silivri'de tır yangını
Tem Otoyolu'nda, seyir halindeki karton yüklü tır yandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisinde, Tanju E. yönetimindeki 59 TR 280 plakalı tır, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürüldü.
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