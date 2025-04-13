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Silivri'deki 'Eko'sistem dağıtıldı! 3 ismin cezaevi değişti

Silivri'de yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarını kurye olarak kullandığı, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan ve Murat Ongun'a direktifler verdiği ortaya çıktı. Silivri'deki iletişim ağına ilişkin itiraf, CHP'li Umut Akdoğan'dan geldi. Bunun üzerine Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in cezaevleri değiştirildi.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Silivri'deki 'Eko'sistem dağıtıldı! 3 ismin cezaevi değişti
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nın cezaevinde kurduğu iletişim ağı deşifre oldu.

İmamoğlu'nun avukatlarını kurye gibi kullandığı, İBB soruşturmasında tutuklanan diğer isimlere avukatları aracılığıyla notlar ilettiği, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan ve Necati Özkan'a direktifler verdiği anlaşıldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Silivri'deki iletişim ağını ifşa etti.

Akdoğan, "Sayın İmamoğlu'nun notları oluyor. Avukatına veriyor. "Bunu Buğra Gökçe'ye götürün, bunu Emrah Şahan'a götürün, buna Necati Özkan çalışsın" diyor. Sonra raporlar hazırlanıyor. Murat Ongun hazırladığını avukata veriyor, o da götürüp sayın İmamoğlu'na veriyor. Böyle bir çalışma var. Avukatlar aracılığıyla yapılıyor" dedi.

3 İSMİN CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Tüm bu yaşananların akabinde Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Silivri'den farklı cezaevlerine sevk edildiler.

Buna göre;

Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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