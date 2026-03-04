İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

Sİlvan'da feci kaza: Devrilen tır 7 araca çarptı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki tırın devrilerek park halindeki 7 araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

4 Mart 2026 Çarşamba 14:22
Sİlvan'da feci kaza: Devrilen tır 7 araca çarptı
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde seyir halindeki 63 AEE 079 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, 7 araca çarptı.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, tırın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

