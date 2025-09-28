Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sonrasında saat 13.12'de Simav merkezli 4 büyüklüğünde 2. deprem meydana geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında bizi üzecek herhangi can ve mal kaybı tespit edilmedi. Köylerde araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Simav'da saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız, AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

AFAD'DAN KÜTAHYA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NTV'ye telefonla bağlanan Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin sahada olduğunu anlattı.

Bölgede tarama yapıldığını vurgulayan Aktulun, "Çok yoğun hissedildi. Telefonlar arka arkaya çalıyor zaten. Ulaşmaya çalışıyorum. Şu an elimizde olumsuz bir durum yok. Sahada da arkadaşlar var. Devam ediyorlar tarama yapmaya." ifadesini kullandı.

VALİ MUSA IŞIN, DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin merkez üssü Simav ilçesine bağlı Yemişli Köyü'nü ziyaret etti.

Burada yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi alan Işın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Saat 12.59'da Yemişli köyü merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Işın, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar hemen hemen saha çalışmalarımız bitmiş vaziyettedir. Köylerimizde ve Simav ilçe merkezinde, ayrıca Simav'a komşu olan ilçelerimizde yapmış olduğumuz inceleme ve araştırmalarda herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur Allah'a şükürler olsun. Saha çalışmalarımız yine buna rağmen devam etmektedir. Yemişli köyümüzde 8 metruk evde hasar meydana gelmiştir. Malumunuz bu evler kullanılan evler değildir. Terk edilmiş evlerdir, zaten yıkılmaya yüz tutmuş olan evlerdir. Bu 8 evimizde duvarlarda yıkılmalar meydana gelmiş. Onun dışında oturulan vatandaşlarımızın ikamet ettiği evlerimizde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir."

8 EKİP KURULDU

Vali Işın, kurdukları 8 ekibin sahada vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Oturulan evlerde depremden kaynaklı şu ana kadar tespit edilemeyen çatlaklar var ise 8 ekip kurduk. Bu 8 ekip hem Simav ilçemizin köylerinde hem de Simav'a komşu olan diğer ilçelere bağlı olan köylerde gerekli incelemeleri, araştırmaları yapacaklardır. Dolayısıyla bu tespitlerimiz yapıldığında ayrıca hasar gören, depremden dolayı hasarlı binalar, çatlaklar oluşmuşsa ona göre de devletimiz gerekli adımları atacaktır." ifadesini kullandı.

Yemişli köyünde daha önceden de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Işın, şunları kaydetti:

"O zaman da buraya gelmiştim. O depreme bağlı olarak 'küçük artçı deprem' diyebileceğimiz 700 civarında deprem meydana gelmişti. Çok şükür o zaman da herhangi bir can ve mal kaybımız olmamıştı. Bu depremimizde de can ve mal kaybımız yoktur. Allah ülkemizi, milletimizi, Kütahya'mızı, Simav'ımızı, ve köylerimizi, sizleri, hepimizi korusun, muhafaza etsin. Devletimiz güçlüdür, milletimizin yanındadır. Biz de devletimizi temsilen her zaman sizlerle beraberiz. Ekiplerimiz burada bütün arama taramalarını ve incelemelerini ve gelen ihbarları değerlendireceklerdir."

KÖYLÜLER DE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Depremin merkez üssü Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü sakinlerinden Mustafa Gökdeniz, evin dışındayken depremin yaşandığını söyledi.

Panikle eve annesinin yanına geldiğini aktaran Gökdeniz, "Aniden gümbürtü geldi, annem de evin önündeydi. Dolaplalar düştü, çok şiddetli oldu." şeklinde konuştu.

Alime Gökdeniz, korkudan eve giremediğini belirterek, "Çok korktuk, telefonumu zor aldım." dedi.

Hüseyin Akarsu ise evindeyken depreme yakalandığını belirterek, "Çok sallandık. Böyle bir deprem daha önce 2011'de oldu. Geçen ki deprem bile bu kadar şiddetli değildi. Binalarımız şu anda epey yoruldu." ifadelerini kullandı.

Ayşe Bayrak da "Üst kattaydım. Eşim felçli, alt katta yatıyordu. Ben sallanınca üst kattan inemedim, merdivenlerde kaldım. Eşime ceketini, ayakkabısını giydiremedim. Komşularımın yardımıyla çıkardık eşimi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Simav merkezde bazı iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.