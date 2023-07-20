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Şimdi de İslam'ı hedef aldılar: Zafer Partili isimden skandal ezan paylaşımı

Mülteci karşıtlığıyla bilinen ve göçmenler hakkında asılsız iddialar ortaya atarak toplumu kutuplaştırmaya çalışan Zafer Partisi, şimdi de İslam'a saldırmaya başladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, geçmişte söylediği, 'Bu halk bu dini en saf şekliyle öğrensin mi diyorsunuz? Evet. Evet ise o zaman Türkçeleştireceksiniz bütün ibadet dilini' ifadelerinin yer aldığı bir videoyu da ekleyerek, 'Ezanın Türkçe okunuşunun 91. yılı kutlu olsun' paylaşımında bulundu.

20 Temmuz 2023 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Şimdi de İslam'ı hedef aldılar: Zafer Partili isimden skandal ezan paylaşımı
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Zafer Partisi Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Mülteci karşıtlığıyla bilinen Filiz, bu kez de İslam'ı hedef alarak ezanın Türkçeleşmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Filiz, "Ezanın Türkçe okunuşunun 91. yılı kutlu olsun" dedi.

Filiz, paylaşımında geçmişte söylediği "Bu halk bu dini en saf şekliyle öğrensin mi diyorsunuz? Evet. Evet ise o zaman Türkçeleştireceksiniz bütün ibadet dilini" ifadelerinin yer aldığı videoyu da paylaşımına ekledi.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Filiz, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Temmuz 1932 tarihli genelgesi ile kabul edilen Türkçe ezanın kabulünün 91. yılı kutlu olsun." diyerek Ziya Gökalp'in şu sözlerini paylaştı:

'Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kuran okunur

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'nın

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.'

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