Seçimlerde alınan tarihi hezimet sonrası CHP'de başlayan iç savaş, devam ediyor. "Değişim" kavgasına tutulan CHP'de şimdi de İstanbul İl Başkanlığı krizi yaşanıyor.

"DEĞİŞİM' DİYEREK YOK EDİLİYOR"

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Özgür Çelik'e göndermede bulundu, Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çelik'in adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini belirterek, "'Değişim' dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki..." ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E AÇIK DESTEK

CHP'de genel başkanlık kavgası sürüyor. Özgür Özel genel başkanlığa aday olduğunu açıklarken, İmamoğlu'nun da Özel'e açıktan destek verdiği biliniyor.



İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK GÖNDERME

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin parti geleneklerinin 'değişim' adı altında yok edildiğini belirterek, İmamoğlu'na zehir zemberek göndermede bulundu.

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değil henüz 2 - 3 yıl önce partinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki başkan adayları genel başkana gider, "İl başkan adayı olmak istiyorum" der bilgi verirlerdi. Bu gelenek; bir onay ya da "icazet isteme" değil siyasi nezaketin gereğiydi." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİM DEDİKLERİ PARTİNİN GELENEKLERİNİ YOK ETMEK"

Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20 gün önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik'in il başkanlığına adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini belirterek, "Değişim" dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki..." dedi.



Yarkadaş, "İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istenesi ve "açıktan taraf olması" da ayrı bir garabet..." ifadesini kullandı.