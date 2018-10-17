Simge Barankoğlu neden gözaltına alındı? Simge Barankoğlu kimdir?

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Simge Barankoğlu neden gözaltına alındı? ''Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosuyla sosyal medyada gündeme oturan Simge Barankoğlu, gözaltına alındı. İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Simge Barankoğlu, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı için gözaltına alındı. ''Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?" videosu ile ünlenen Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 635 bin takipçisi var. Instagram ve Youtube fenomeni olarak son günlerde Yılan korktun mu?, örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Halil Söyletmez ile de video çeken Simge Barankoğlu yaşantısını İzmir‘de sürdürmektedir. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Instagram ve Youtube fenomeni olarak son günlerde Yılan korktun mu?, örümcek korktun mu? cümleleri ile 15 saniyelik video sonucunda internet dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Halil Söyletmez ile de video çeken Simge Barankoğlu yaşantısını İzmir‘de sürdürmektedir.

İnstagram hesabında 2018 yılı itibariyle 642 Bin civarında takipçi mevcuttur. Maalesef doğum tarihi ve yaşı tam olarak bilinmemektedir. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 55’tir.

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu Simge Barankoğlu aslen İzmir Ödemiş‘lidir. Ares isminde Pitbull cinsi bir köpeği vardır.

En son videolarında ise farklı bir akım ile youtube üzerinden paylaşımlar yapmakta, ayrıca makyaj ürünü, elektronik sigara, zayıflatıcı ürün tanıtımları ile reklam dünyasına adım atmış gibi görünüyor.

Beyaz Show programına da konuk olmuş ve o ünlü korktun mu? repliğini programda tekrarlamıştır.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NE DEMEK?

Sosyal medya uygulamalarında göze sık sık çarpan kullanıcılar olduğu günümüzde fark edilmektedir. Toplum ürünü olarak nitelendirilen fenomenler, güçlü ses tonuna sahip, geniş bakış açısını sözcüklerinde barındıran ve toplum tarafından ifadelerine değer verilen kimselerdir. Bu kullanıcılar dar kitlede takipçi sayısından belirli zaman sonra kişisel yetenekleri sayesinde geniş takipçi yelpazesiyle sempatileri toplayarak bilinen yüzler haline gelmeye başlarlar.

Özellikle mizah yönünün daha ağır bastığı kişiler, kendilerine hayran bıraktırıp insanlar üzerinde ilgi çekici esintiler yaratmaktadır. Fenomenlerin toplum kurallarına ve çizgilerine dikkat ederek belirttiği ifadeler samimi ve sevdiren yorumlar olduğundan dolayı kitlelere kolayca kendilerini sevdirmektedirler. Aynı zamanda internet ortamında bilişim fonksiyonlarını başarılı şekilde kullanan kimselere de fenomen denilmektedir. Bu kişilerin sayısı artmasıyla birlikte bir isim ihtiyacı doğdu ve bu ihtiyacın adına karşılık olarak denildi.

Bu Fenomen kişiler takipçi sayılarını sergiledikleri yetenekleriyle veya fiziksel özellikleri ile kısa sürede yükseltebilmektedir. Kimi fenomen isimler bu unvana layık olabilmek adına kendilerini daha da yetiştirme girişiminde bulunurken, kimileri de yeni etkinliklerle rengarenk oluşumlara hazırlamaktadır kendisini takip edenleri. Fenomen diye adlandırılan kullanıcılar genelde belirli başlı konularda söz sahibi veya yetenek sahibi olan kimselerdir. Bu yeteneklerini özgün şekilde sergilemek hayranlığın derecesini hayli yükseltebilmektedir.