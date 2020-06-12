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Güncel

Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla vurularak öldü

Adapazarı'nda, çalıştığı simit fırınında tabancasını temizlerken kendisini kazara vurduğu sanılan Süleyman Bakan (27), hayatını kaybetti.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 10:48 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:48
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Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak’taki simit fırınında çalışan Süleyman Bakan, sabah saatlerinde, imalathane bölümünde kendisini karnından vurdu. Fırında çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bakan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bakan’ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Polis, yaptığı incelemede Süleyman Bakan’ın, tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ihtimali üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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