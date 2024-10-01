Şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü böyle aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından gök gürültülü yağış uyarılarının yapıldığı Samsun'da sağanak akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece sabaha kadar etkili olan yağışların yanı sıra art arda şimşek çaktı, denize yıldırımlar düştü. Gecenin sessizliğini ise zaman zaman etkili olan gök gürültüsü bozdu.

Karadeniz ve Atakum üzerinde çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, karanlık geceyi aydınlattı. Şimşekler izleyenlere görsel şölen sundu. Bulutların arkasında kalan şimşekler, gece karanlığında bulutların güzelliğini gün yüzüne çıkartırken, düşen yıldırımlar ise tüyleri ürpertti.

Samsun ve çevresindeki yıldırımların şiddeti ve sıklığı (MGM) Yıldırım Takip Sisteminden de gözlemlendi. MGM verilerine göre Samsun ve çevresine 5 dakikada bir yıldırım düşmesi dikkat çekti.