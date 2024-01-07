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Güncel

Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a destek mesajı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un adaylığının ilanı sonrası 'Hayırlı olsun' mesajı yayımladı. Sinan Akçıl'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

7 Ocak 2024 Pazar 23:45 - Güncelleme:
Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a destek mesajı
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AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.

Sinan Akçıl "Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun." dedi.

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