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  • Sinan Ateş davasında karar açıklandı! Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
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Sinan Ateş davasında karar açıklandı! Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülen davada Serdar Öktem adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Sinan Ateş davasında karar açıklandı! Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Eray Özyağcı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Vedat Balkaya'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Doğukan Çep, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Tolgahan Demirbaş'a 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Mustafa Uzunlar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi. Aşkın Mert Gelenbey'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak'a tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel'e tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi.

  • Sinan Ateş
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