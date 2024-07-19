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  • Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıkladı! 3 sanık hakkında beraat istendi
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Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıkladı! 3 sanık hakkında beraat istendi

Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıkladı. 3 sanık hakkında beraat istenirken duruşma 30 Eylül'e ertelendi

19 Temmuz 2024 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıkladı! 3 sanık hakkında beraat istendi
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında görülen davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı, duruşma ertelendi.

Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi. Özyağcı'nın ayrıca 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında 'suça azmettiren' olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

  • Sinan Ateş
  • MAHKEME
  • savcı

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