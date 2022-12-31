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Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı
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Ateş'in naaşı, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı.

Kalabalık bir grubun katılımıyla tekbir getirilerek dua edilmesi sonrasında cenaze, Ulu Cami'ye götürüldü.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sinan Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze aracına konulan Ateş'in naaşı, yol boyunca yürüyen kalabalık grubun eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), dün arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • Sinan Ateş
  • cenaze
  • cinayet

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