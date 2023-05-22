Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tutunda destek vereceği adayı açıklayacak. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki tutumunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu seçimlerde 5.17 oranında oy aldı. Peki Sinan Oğan ikinci turda kime destek verecek? Sinan Oğan açıklamasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

SİNAN OĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tura günler kala, milyonlarca vatandaş ilk turda 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. İlk turu üçüncü olarak bitiren ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kamuoyuna açıklamada bulunacak.

Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumunu saat 17.00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

SİNAN OĞAN İKİNCİ TURDA KİME DESTEK VERECEK?



Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın (22 Mayıs) saat 17.00'de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.