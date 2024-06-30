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  • Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu itirafı! ''Ümit Özdağ'a yaptığı teklifin âlâsıydı''
Güncel

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu itirafı! ''Ümit Özdağ'a yaptığı teklifin âlâsıydı''

28 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında ikinci turda neden Başkan Erdoğan'a destek verdiğini ve o dönem 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu tekliflerin detaylarını ilk kez anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermesi karşılığında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a verdiğinden 'âlâsını' teklif ettiğini söyleyen Oğan, 'Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı' dedi. Öte yandan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da 'Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dediğini belirtti.

30 Haziran 2024 Pazar 08:05 - Güncelleme:
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu itirafı! ''Ümit Özdağ'a yaptığı teklifin âlâsıydı''
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Türkiye, geçtiğimiz yılın 14 Mayıs'ında sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oy kullandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda oyların yüzde 49,50'sinden fazlasını almasına ve en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atmasına rağmen, 50+1 oranında oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Seçimlerden üçüncü olarak ayrılan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Türkiye'nin selameti için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmuştu.

Ata İttifakı temsilcilerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu ile bir protokol imzalayarak desteğini Millet İttifakı'na vermişti.

Kılıçdaroğlu, önce böyle bir protokol olmadığını, daha sonra da 'iki kişinin namusuna teslim' diyerek maddeleri açıklamayacağını söylemişti.

Protokolde İçişleri ve iki bakanlığın Özdağ'a verildiği görülmüştü.

SİNAN OĞAN, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

Sinan Oğan, katıldığı TV100 canlı yayınında, ikinci turda neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu tekliflerin detaylarını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermesi karşılığında Ümit Özdağ'a verdiğinden 'âlâsını' teklif ettiğini belirten Oğan, "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." diye konuştu.

"ÜLKEYİ YÖNETEMEYECEĞİZ, KRİZ ÇIKAR"

Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da "Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar." dediğini aktardı.

"Kılıçdaroğlu'na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum." diyen Oğan, "Bana "Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dedi" ifadelerini kullandı.

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