Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı. Seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 oy şartını hiçbir aday yerine getiremeyince seçimler ikinci tura kaldı. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Ata İttifakı'na mensup Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bakanlık sözü aldığı ve mutabakat metni imzalattığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği için muhalefet medyası ve siyasiler tarafından linç edilen Oğan, süreç boyunca yaşadıklarını Haber Global'deki canlı yayında anlattı.

"TARAFSIZ KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Oğan, Özdağ ile yaşadığı görüş ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ, son görüşmemizde Cumhur İttifakı'nı bakanlık vermesi durumunda destekleyeceğini vermezse tarafsız kalacağını söyledi." dedi.

Oğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik.

"BEN SORUMLULUK SAHİBİ BİR DEVLET ADAMIYIM"

Bize niye kızıyor insanlar? Ben CHP ile yol yürümek zorunda mıyım? Sahada çalışaydınız, hiç olmazsa Meclis çoğunluğunu kazanaydınız. Ankara Çankaya'ya birtakım şaibeli isimleri aday yapmışsınız. Sonra da diyorsunuz ki Sinan Oğan bize destek ver. Yürümez ki bu sistem. Bu sistem işlemezdi, Türkiye büyük bir krize giderdi. Ben sorumluluk sahibi devlet adamıyım, Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim. Ben destek versem Kılıçdaroğlu kazanabilirdi ama bu belli olmazdı. Siz tek başınıza girin, belki o zaman anca kazanırsınız. Benim eşime, çocuklarıma tehdit ve hakaret mailleri geldi. Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Önce kendilerine çeki düzen versinler."

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'KOLTUK' PAZARLIKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümit Özdağ'ın destek karşılığında İçişleri Bakanlığı istediğini ancak reddettiklerini söylemişti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'ndan kendisine 3 bakanlık teklifi yapılmış. Biz pazarlık siyaseti yapmayız" demişti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ile görüşüp mutabakat imzalayan Özdağ, sosyal medya üzerinden CHP hakkında yapılan bir haberi alıntılayarak kendisinin İçişleri Bakanı olacağını ima etmişti. Ertesi gün CHP lideriyle kamera karşısına geçen Özdağ, 7 maddede anlaşma sağlandığını itiraf ederek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylemişti.