İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sınav günü ''belge'' krizine AK Gençlik müdahalesi! Adayların imdadına yetiştiler
Güncel

Sınav günü ''belge'' krizine AK Gençlik müdahalesi! Adayların imdadına yetiştiler

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, YKS'ye giren adaylar için 39 ilçede 'Sınav Giriş Belgesi Çıktı Noktası' kurdu. Sınav merkezlerinin önünde kurulan stantlarda, belgelerini unutan veya kaybeden öğrencilere destek verilirken, adaylara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Sınav günü ''belge'' krizine AK Gençlik müdahalesi! Adayların imdadına yetiştiler
ABONE OL

Sınav merkezlerinin önünde kurulan stantlarda sınav giriş belgesini unutan, kaybeden veya belgesine erişemeyen adaylara hizmet verildi.

Buradaki görevliler, öğrencilerin belgelerinin çıktılarını alarak adayların sınava zamanında girebilmelerine destek oldu.

Sınav merkezleri önünde öğrenciler ile ailelerine çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, basın mensuplarına, öğrenci ve ailelerin heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu nedenle sınav sabahında ufak aksaklıklar olabileceğini dile getiren Yüce, "Arkadaşlarımız belki ikinci sınavın giriş belgesiyle buraya gelmiş olabilirler veya belgelerini arabada, herhangi bir ulaşım aracında veya evlerinde unutmuş olabiliyorlar." dedi.

Yüce, İstanbul'un 39 ilçesinde kurdukları stantta hem öğrencilere çeşitli ikramlıkları dağıttıklarını hem de aksaklıklara karşı çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Milyonlarca aday ter döküyor

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.