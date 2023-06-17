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Sınav günü kimliklerini kaybettiler

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ve kimlik kartlarını bulamayan adaylar, nüfus müdürlüğünde geçici kimlik belgesi çıkardı.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Sınav günü kimliklerini kaybettiler
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YKS'ye girecek adaylardan kimlik kartını unutan ya kaybedenler, sınav salonlarına gitmeden önce geçici kimlik belgesi çıkarmak için çaba harcadı.

Fotoğraf çektiren, ardından Tokat Valiliğinde bulunan nüfus müdürlüğüne gelerek geçici kimlik belgelerini çıkartan adaylar, sınava girecekleri okullara gitti.

Geçici kimlik belgesi çıkartmak için Valiliğe gelenlerden 19 yaşındaki Melike Atılkan, kimliğini dün akşam arkadaşlarıyla vakit geçirirken cüzdanıyla birlikte kaybettiğini söyledi.

Nüfus müdürlüğünde geçici kimlik çıkartan Atılkan, ardından sınava gireceği okula gitti.

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