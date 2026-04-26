İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Sınava için zamanla yarış! Polisler öğrencinin kimliğini son anda yetiştirdi

Samsun'da bursluluk sınavı öncesi kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava son anda yetiştirildi.

26 Nisan 2026 Pazar 16:42
ABONE OL

Samsun'da bugün gerçekleştirilen bursluluk sınavı öncesinde, sınava giriş için gerekli kimlik kartını kaybettiği anlaşılan 7. sınıf öğrencisi büyük panik yaşadı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Devriye ekipleri, öğrenciyi refakatlerine alarak sirenler eşliğinde nüfus müdürlüğüne ulaştırdı. Kurumla sağlanan hızlı koordinasyon sayesinde öğrenci adına "Geçici Kimlik Belgesi" kısa sürede düzenlendi.

Belgenin alınmasının ardından ekip aracıyla sınav merkezine götürülen öğrenci, sınavın başlamasına dakikalar kala salonuna ulaştırıldı. Polis ekiplerinin zamanla yarıştığı bu örnek müdahale, hem öğrenci hem de ailesi tarafından takdirle karşılandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Maviliklere atılan çelik imza: Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.