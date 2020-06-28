Sınavda stresi yenmek için okunacak dualar neler? Heyecanı ve stresi yenmek için dualar

28 Haziran 2020 Pazar 11:27 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:27

YKS nedeniyle, aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için Heyecanı ve stresi yenmek için okunacak dualar veliler tarafından şu saatlerde araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavı YKS'ye giren adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda hayallerini gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yaptıktan sonra strese kapılmamaları için en güzel şey dua etmektir. Peki Sınavda stresi yenmek için okunacak dua

lar neler? Sınav günü ailelerin çocuklarına Heyecanı ve stresi yenmek için duaları derledik. Üniversiteyi kazanmak için YKS'ye girenler için okunacak sınavda stresi yenmek için okunacak dualar.

Allah-u Teala'ya canı gönülden inanan müminlerin manevi sıkıntı yaşadıklarında duaya başvurmaları en güzel ibadetlerdendir. Müslümanların ruhsal sıkıntı hallerinde kendilerini büsbütün iyi hissetmelerine kapı aralayacak çok çeşitli dualar ve sureler bulunmaktadır. Peki, en etkili ruhsal sıkıntıdan, stresten ve heyecandan kurtulma duası nelerdir? İşte manevi sıkıntılar için ferahlama ve Heyecanı, stresi yenmek için dualar

STRESİ YENMEK İÇİN DUALAR

Özellikle sınav stresi heyecanı ile korkuya kapılanların heyecanı bastırmak için mutlaka okuması gereken çok kıymetli Kelimetül Ferec duası.

Kelimetül Ferec duası (Arapça)

Kelimetül Ferec duanın okunuşu:

"La ilahe illallahul halimul kerim ve subhanallahi rabbil arş-il azim ve subhanallahi rabbissemavati seb-i ve rabbil arşil azim velhamdulillahi rabbil alemin."

Kelimetül Ferec duası, her türlü sıkıntıda anında, "Sıkıntımı aç Ya Rabbi" diye dua ederse sıkıntısı anında açılacaktır.

Sınavdan dolayı aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için sıkıntının açılması ve stresi yenmeleri için okunacak çok faziletli bir dua. Bu dua her türlü sıkıntı anında feraha erişmek için okunur.

Kim “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.

'La ilahe illallah kable külli şey'in, La ilahe illallah ba'de külli şey'in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey'in' duasını okuyan kişiyi Allah-u Teala sıkıntıdan kurtarır.

* İmam-ı Cafer Hazretleri sıkıntıya düşünce okuduğu ve sıkıntıdan kurtulduğu dua ise şu şekildedir:

'Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü'

Anlamı: Sıkıntıda imdadıma yetişen, güçlükte desteğim, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

*Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: İstigfara devam edeni, Allahü teâlâ, her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai, Ebu Davud, İbni Mace]

*“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”

İNŞİRAH SURESİ

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi’nin Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!