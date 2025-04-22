Sınavlardaki “joker” adaylara 32 ilde operasyon! 27 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 32 ilde, motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda okuma yazma bilmeyen kişilerin, para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine "joker" eleman olarak motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavlarına girilmesi suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıklarının tespitine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Ekiplerce 6 ay süren çalışma sonucu 19 Nisan'da düzenlenen operasyonda, söz konusu suçlardan gözaltına alınan 43 organizatör işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Organizatörlerden 27'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, 4'ü de ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Suça karışan 258 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Bitlis merkezli 32 ilde motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik 19 Nisan'da düzenlenen "joker" operasyonunda 43 organizatör ile suça karışan 258 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık, 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.