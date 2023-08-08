Sincan Belediyesi'nin Sıfır Atık Eğitim Merkezi'ne ilgi büyük

Sincan Belediyesi Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde toplanan atıklar geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor, çeşit çeşit sebze ve meyve üretiliyor. Adeta açık hava müzesi şeklinde tasarlanan Eko-Çiftlik'te eğitim veriliyor. Geri dönüşüm süreci ise ziyaretçilere detaylı olarak anlatılıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; çevre bilinci tam, doğa dostu bir nesil yetiştirmek amacıyla çiftliği hizmete açtıklarını ifade ederek, "Açık hava müzesi şeklinde tertip ettiğimiz Eko-Çiftliğimize gençler başta olmak üzere herkesi bekliyoruz" dedi.

"200 bin kişi hiç atık çıkarmıyor"

Çiftlikte inceleme yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ercan, sokak hayvanlarının mamalarını yüzde 1 maliyetle ürettiklerini belirterek, "Daha zengin içerikli mama üretiyoruz. Sıfır Atık ve geri dönüşümle ilgili birçok ödül aldık, ilk yerli sistemle kompost üreten belediye olmamızdan dolayı. 600 bin kişinin yaşadığı Sincan'da artık 200 bin kişi hiç atık çıkarmıyor. Böylesine karşılığı var bu işin. Daha kapsamlı üretim yaptığımız farklı alanlarımız var, ama burası gübre ve mama üretim noktasında daha sembolik. Burayı gelip gezen gençlerimiz başta olmak herkes bütün sistemleri görsün diye bir açık hava müzesi şeklinde tertip ettik" ifadelerini kullandı.

Mama ve gübrenin yanında yapılanları da anlatan Ercan, biyogaz üretimi yaptıklarını kaydederek, "Göl oluşturduk ve balık üretiyoruz. Kırmızı Kaliforniya solucanı üretiyoruz. Alana binlerce ağaç, yüzlerce meyve ağacı diktik. Meyve yetiştiriyoruz, sebze bahçesi oluşturduk. Sıfır Atık ve geri dönüşümle ilgili bir müze oluşturduk, Sıfır Atık ve geri dönüşüm ekipmanlarını burada tanıtıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin buraya gelmesini çok anlamlı buluyorum. Okullarımızla iş birliği halinde çocuklarımızı buraya getirip gezdiriyoruz. Sıfır Atık ve geri dönüşüm kavramlarını içselleştirilmesini temin etmeye çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.