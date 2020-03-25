İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4646
  • EURO
    6,9846
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89026.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sincan Cezaevi'nde koronavirüs iddiasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama
Güncel

Sincan Cezaevi'nde koronavirüs iddiasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Kapalı Cezaevindeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:41
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu A.Y'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde bazı haberlere verildiği belirtildi.

Söz konusu şahsın kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı vurgulanan açıklamada, "Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, halkta panik ve korkuya neden olabilecek haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.