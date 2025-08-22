İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Sındırgı 4.3 ile sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 15:21'de kaydedildi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Sındırgı 4.3 ile sallandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.21'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

