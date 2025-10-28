İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'daki depreme ilişkin, "Acil destek ödemesi olarak valimizin emrine 25 milyon lira gönderildi. Can kaybının olmaması, tedavisi devam eden yaralı olmamasına şükrediyoruz." dedi.



Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem meydana gelir gelmez İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, başta Balıkesir Valiliği ile devlete ait tüm kurum ve kuruluşların süratle Türkiye Acil Müdahale Planı kapsamında, görevine başladığını söyledi.

Depremin Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale'de hissedildiğini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen başta Sındırgı ve Balıkesir olmak üzere, bu illerin tamamında çok şükür can kaybı yaşanmadı. Sındırgı'da 26 vatandaş, hafif yaralanmış, hastaneler müracaat etmişler ve şu ana kadar hepsi taburcu oldu. Her birine geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bu saate kadar ilçeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 507 çağrı geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların her biriyle ilgili gerekli aksiyonlar alındı. Bu çağrılardan 30'u hasarla ilgili ihbarlar. Dün 22.48'den bugüne 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Bugün Valimiz, hasar tespitleriyle ilgili başta okullar, tüm kamu kurum ve kuruluşları, hasarla ilgili çağrılardan başlamak üzere sabah çok erken vakitlerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Eğitime bir gün, bugün ara verildi. AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Savunma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, sağlık ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Orman Genel Müdürlüğü, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1024 personel ve 250 araçla müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren başladı ve devam ediyor. Depremin yıktığı 4 binadan 3'ü içinde yaşam olmayan, 10 Ağustos'taki depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve yaşamsal olarak terk edilen binalardı. Diğer yıkılan bina ise içinde 4 bağımsız iş yerinin olduğu yerdi."

Hasar tespitiyle ilgili çalışmalara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 250 araç 507 personelle sabah erken vakitte başladığını aktaran Yerlikaya, ilçedeki 7 merkez mahalle ve 68 kırsal mahallede çalışmaların yapıldığını, hasar tespitleri yapıldıktan sonra sonuçların paylaşılacağını anlattı.

Yerlikaya, ağır hasarlı konut tespitinde AFAD konteyneri veya kira yardımı olmak üzere vatandaşlara 2 opsiyon sunduklarını anımsatarak, ilçeye 100 yaşam konteyneri getirdiklerini, hasar tespiti biter bitmez vatandaşın talebini gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

"AN İTİBARIYLA HERHANGİ BİR ULAŞIM VE ALTYAPI PROBLEMİ DE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Yerlikaya, depremden hemen sonra evine girmek istemeyen 82 vatandaşın camiler, okullar ve konferans salonlarında misafir edildiğini, 2 bin battaniye dağıttıklarını dile getirdi.

Kızılay'ın depremden hemen sonra her lokasyonda çorba, çay, içecek ikramında bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, ilçede depremden sonraki ilk 1,5 saat olumsuzluk olduğunu, bu sıkıntının süratle giderildiğini, elektrikle ilgili bir sıkıntı söz konusu olmadığını aktardı.

Ali Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberleşmeyle ilgili de bir sıkıntı yok. Buna rağmen AFAD, 9 geçici baz istasyonu getirdi, bekliyor. Yangın grubu, Sındırgı'da bir yangın rapor etti ve süratle bu yangın da söndürüldü. An itibarıyla herhangi bir ulaşım ve altyapı problemi de söz konusu değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 personel, 5 araçla Afet Psikososyal Destek Grubu ile faaliyet gösteriyor. Meydana gelen depremde, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması, konteyner kurulumu, dağıtım süreçleri, herhangi bir giderle ilgili acil destek ödemesi olarak, valimizin emrine 25 milyon lira gönderildi. Can kaybının olmaması, tedavisi devam eden yaralı olmamasına şükrediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem anından itibaren durumu arz ettiğini ve talimatlarını aldığını anlatan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Acil Müdahale Planı'nın devamlı kendini güncellediğini, müdahale ve iyileştirmede aynı anda aksiyon alındığını, vatandaşa doğru ve zamanında bilgilendirme yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Böyle durumlarda sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, doğru olmayan bazı bilgiler yansıtılıyor. Vatandaşların bundan olumsuz etkilenmemeleri için yetkili ağızdan olmayan bilgi paylaşımlarını dikkate almayın." dedi.