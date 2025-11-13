İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2596
  • EURO
    49,1867
  • ALTIN
    5754.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sındırgı beşik gibi sallanıyor... 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi
Güncel

Sındırgı beşik gibi sallanıyor... 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son üç ayda adeta yer altında hareketli günler geçirdi. 8 Ağustos-13 Kasım 2025 tarihleri arasında bölgede toplam 17 bin 1 deprem kaydedildi.

IHA13 Kasım 2025 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Sındırgı beşik gibi sallanıyor... 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi
ABONE OL

Verilere göre depremlerin büyük çoğunluğu düşük şiddetli olsa da, hareketliliğin yoğunluğu dikkat çekti. Uzmanlar, bu denli yüksek sayıdaki mikro ve küçük ölçekli depremlerin genellikle fay hatları üzerindeki stres birikiminin göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor. Sındırgı ve çevresinde son dönemde yaşanan yer sarsıntılarının, bölgedeki aktif fayların hareketliliğini ortaya koyduğu belirtiliyor.

Türkiye'de nadir görülen bir durum yaşanıyor

Son 3 ayda kaydedilen depremler ise şu şekilde:

0.0 – 1.0 büyüklüğü arasında: 959 deprem

1.0 – 2.0 büyüklüğü arasında: 12 bin 80 deprem

2.0 – 3.0 büyüklüğü arasında: 3 bin 304 deprem

3.0 – 4.0 büyüklüğü arasında: 578 deprem

4.0 – 5.0 büyüklüğü arasında: 78 deprem

6.0 – 7.0 büyüklüğü arasında ise 2 deprem meydana geldi.

Depremi 37 saniye önceden bildirdi

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.