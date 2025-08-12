İSTANBUL 31°C / 24°C
Sındırgı ilçesinde depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 21:47 - Güncelleme:
Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'ndeki Kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Bina sahibi İ.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, müteahhidi S.S. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

