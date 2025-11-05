Sındırgı MYO'da uzaktan eğitime geçildi

Depremden dolayı BAÜN'de dersler uzaktan eğitimle görülecek.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Senatosu, Sındırgı'da yaşanan depremler nedeniyle önemli bir karar aldı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda derslerin ve sınavların uzaktan eğitimle yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kararda, 6 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler ile artçı sarsıntıların sürdüğü, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve öğrencilerin barınma sorunları yaşadığı vurgulandı. BAÜN Eğitim-Öğretim Komisyonunun önerisi doğrultusunda alınan karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacak.