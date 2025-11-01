Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerden sonra başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Tüm yapıların tekrar tarandığını bildiren Kurum, 32 bin bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldığını duyurdu.

"İLK DEPREMİN BİR AY SONRASINDA TEMELLERİNİ ATTIĞIMIZ 531 KONUTUN YAPIMINA DA SÜRATLE TAMAMLAYACAĞIZ."

Buna göre; 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi.

Kurum, "Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız." dedi.