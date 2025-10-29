İSTANBUL 19°C / 9°C
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! 250 ekip hasar tespiti için çalışıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! 250 ekip hasar tespiti için çalışıyor
Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelindeki 23 bin binada taramalarını sürdüren ekipler, hasar tespiti yapıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, inceledikleri binaların durumunu bilgisayar üzerindeki koordinasyon noktasından işaretliyor. "Acil yıkılacak", "yıkık", "ağır hasarlı", "orta hasarlı", "az hasarlı", "hasarsız" şeklinde tespit edilen binaların verileri daha sonra ilgili kurumlarla da paylaşılıyor.

Şimdiye kadar 1195 bina, 2851 bağımsız bölümün incelendiği ilçede, 8 acil yıkılacak, 5 yıkık, 35 de ağır hasarlı bina tespit edildi.

Ayrıca ilçe merkezinde yıkılan binaların enkazının bir kısmı kaldırıldı, bir bölümünde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

