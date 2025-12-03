Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor... Balıkesir Valisi Ustaoğlu: Açıkta vatandaşımız yok

Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Gezen Sinema Tırı'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Vali, deprem sürecinde moral faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Ustaoğlu daha sonra esnaf ziyareti yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçede yürütülen konut ve altyapı çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Ustaoğlu, iki depremde de sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yönetildiğini belirterek, İçişleri Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Sağlık Bakanı'nın ilçeye gelerek çalışmaları yakından takip ettiğini hatırlattı.

"AÇIKTA VATANDAŞIMIZ YOK, BUNLAR DEVLETİN ŞEFKAT ELLERİDİR"

Vali Ustaoğlu, "Bugün Sındırgı'da açıkta kalan tek bir vatandaşımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, ilçemize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı minnettarız. Gördüğünüz gibi deprem konutlarımız da hızla yükseliyor. İnşallah bir yıl içinde deprem konutlarımızı tamamlayarak bu acıyı geride bırakacağız" dedi.

Vali Ustaoğlu, açıklamasının sonunda Alacaatlı kırsal mahallesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

İLK DEPREMDE 260 KONTEYNER, 830 AĞIR HASARLI KONUT

10 Ağustos depreminden sonra ilçeye 260 konteyner sevk edildiği, bunların büyük kısmının kırsal mahallelere kurulduğu belirtildi. Hasar tespit çalışmalarında 830 konutun ağır hasarlı, 45 ahır ve 53 iş yerinin kullanılamaz durumda olduğu belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sözü üzerine, 38 gün içinde 520 konut, 10 iş yeri ve 1 caminin temelleri atıldı. Alacaatlı Mahallesi'nde hak sahibi 40 vatandaşın konutlarının inşaatı hızla yükseliyor.

İKİNCİ DEPREMDE 170 KONTEYNER KURULDU, 623 KONUT AĞIR HASARLI

27 Ekim depreminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilçeye gelerek çalışmaları bizzat koordine etti. İlçede 170 konteyner ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İkinci hasar tespitlerinde 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yerinin ağır hasarlı veya acil yıkılması gereken durumda olduğu belirlendi.

Kırsalda hayvancılığın devam etmesi için 70 hayvan çadırı, ibadetin aksamaması için ise 10 çadır mescit, 2 cami için de prefabrik mescit kuruldu.