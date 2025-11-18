İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Sındırgı'da halk tedirgin: Deprem karavanlara yöneltti

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerin ardından süren artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, günlük yaşamlarını karavanlarda sürdürüyor.

AA18 Kasım 2025 Salı 12:35 - Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan sarsıntılar yüzünden günlük hayatını karavanda geçiren ilçe sakinlerinden Habibe Durmuş, AA muhabirine, ilçedeki evlerde kendilerini güvende hissedemediklerini söyledi.

Sürekli sarsıntıların yaşandığını anlatan Durmuş, "Evde uyuyamıyoruz. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Bu yüzden karavan aldık. Burada yatıyoruz." dedi.

Karavanda yaşamını sürdüren Özge Sarı ise ikinci depremden sonra psikolojik olarak yıprandıklarına değinerek, "Evde uyku düzenimiz tamamen yok olmuş durumdaydı. Ailemle karavan gibi bir çözüm bulduk. Karavan bizi daha iyi hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Karavan satışı yapan Ahmet Çelik de bölgede yaşanan depremler ve devam eden artçılar nedeniyle talebin arttığını belirtti.

Vatandaşların sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sapasağlam olmasına rağmen evimizde duramıyoruz. İnsanlar açık alanlarda ailesini koruyabilecekleri çözümler arıyor. Kış aylarında çadır gibi seçenekler mümkün olmadığından karavanlar tercih ediliyor. Bugün evin önüne çekebilir, yarın başka yere götürebilirler. Depremler bittikten sonra da tatil amaçlı kullanılabilir."

