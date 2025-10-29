İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Sındırgı'da peş peşe deprem! Bakan Kurum son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, 'Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik.' açıklamalarında bulundu.

29 Ekim 2025 Çarşamba 15:42
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN CANINA ZARAR GELMEDİ"

Bakan Kurum, depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi." dedi.

"ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE HIZLA GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Kurum, bölgede kapsamlı bir inceleme yürüttüklerini belirterek şu bilgileri paylaştı, "Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut olmak üzere 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

Bakan Kurum, ekiplerin sahada titizlikle çalıştığını vurguladı ve vatandaşların güvenli alanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

