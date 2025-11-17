İSTANBUL 20°C / 16°C
  Sındırgı'da peş peşe depremler: Evleri hasar gören vatandaşlar geçici konutlara yerleştiriliyor
Güncel

Sındırgı'da peş peşe depremler: Evleri hasar gören vatandaşlar geçici konutlara yerleştiriliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmeye başlandı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 17:13
Sındırgı'da peş peşe depremler: Evleri hasar gören vatandaşlar geçici konutlara yerleştiriliyor
Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 dönümlük alana kurulan 40 konteyner vatandaşların kullanımına açıldı.

Kırsal mahallelerde ise konteyner ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı devam ediyor.

İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumu tamamlandı, iş yerleri hasar gören esnaf için de konteyner dağıtımları sürüyor.

Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Popüler Haberler
