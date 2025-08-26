Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos günü yaşanan 6.1'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre önceki akşam saat 21.58'de Sırdırgı'da 4,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen bu sarsıntının hemen ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. 3 depremin ardından Sındırgı'da gün boyu en büyüğü 4.2'lik olmak üzere irili ufaklı 221 artçı sarsıntı yaşandı.

'FAY ENERJİ BOŞALTIYOR'

AKŞAM'a konuşan Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Osman Bektaş, Sındırgı Depremi ile Marmara Bölgesi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bektaş Sındırgı'da, meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin bölgede yavaş yavaş enerji boşalmasına neden olduğunu belirterek, "Sındırgı'daki depremi irdelemek için Marmara'nın depremselliğine bakmamız gerekiyor. Marmara Bölgesi'ndeki faylar sadece tektonik nedenlere bağlı hareket etmiyor. Bunun yanı sıra akışkanlar veya gazlar da fayların hareket etmesine neden olabiliyor. Özellikle creep adını verdiğimiz fayların sürünmesine de aynı şekilde neden oluyor" dedi.

"6,1'DEN BÜYÜK OLABİLİRDİ"

Prof. Bektaş, Sındırgı'da çok fazla deprem meydana gelmesinin ise şöyle açıkladı: "6.1'lik bir depremin verdiği basın rahatlaması sonrasında o bölgedeki termal sular ve gazlar rahatlayıp derinden yukarıya doğru çıkmış olmalıdır ki bölgede çok sayıda artıcının meydana gelmesine neden olmuştur. 6,1 ile tetiklenen akışkanlar Sındırgı fay zonundaki birikmiş gerilmeleri artçılarla boşaltıyor. Aslında bu tetiklenmeler olmasaydı Sındırgı depremi 6.1'den daha fazla olabilirdi. Biriken enerjinin bir batında boşalacak diye bir kaide yoktur."

'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, art arda meydana gelen depremlerde artçıların beklenenden farklı yönde ilerlediğine dikkat çekti. Prof. Türysüz, "Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu, detaylı bir araştırma ile nedeni ortaya konacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın, düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılar güney tarafta. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların da geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. 6,1'in ardından fayın daha büyük deprem üretmesi beklenmiyor. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan bitmesi beklenmeli" diye konuştu.

AFAD verilerine göre 10 Ağustos'tan bu yana Sındırgı çevresinde 5600'den fazla deprem meydana geldi.