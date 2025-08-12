İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7309
  • EURO
    47,3272
  • ALTIN
    4381.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırıldı
Güncel

Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde sonucu yıkılan binanın enkazı kaldırıldı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 13:41 - Güncelleme:
Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırıldı
ABONE OL

Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 4 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesine ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.

Binada yaşayanların kişisel veya kıymetli eşyalarının bulunduğu durumlarda ara verilen çalışmaları, AA ekibi görüntüledi.

Öte yandan, bölgedeki artçılar nedeniyle vatandaşların zaman zaman korku yaşamasına karşın günlük hayatın normale döndüğü gözlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.