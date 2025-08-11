İSTANBUL 32°C / 22°C
  Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor
Güncel

Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmasına başlandı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 13:35
Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor
Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyet tarafından inceleme yapıldı.

Binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numunelerinin alınmasının ardından enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları AA ekibince dronla görüntülendi.

Bu arada deprem nedeniyle binanın yıkıldığı sırada çıkan toz, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, depremin neden olduğu sarsıntı nedeniyle marketin buzdolabındaki içeceklerin yere düştüğü, market çalışanının hızla uzaklaştığı ve yıkılan binanın neden olduğu toz yer aldı.

Deprem anı ayrıca kırsal Osmanlar Mahallesi'ndeki bir ahırın da güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtta, ahırdaki büyükbaş hayvanların deprem sırasında bulundukları yerden hareketlenerek uzaklaştığı görüldü.

- YAREN LEYLEĞİN DEPREM ANINDAKİ TEPKİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 6,1 büyüklüğündeki depremin neden olduğu sarsıntı esnasındaki tepkisi, Karacabey Belediyesine ait güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntüde, leyleğin depremin başlamasıyla meydana gelen sarsıntı sırasında yuvasında ayağa kalktığı ve bir süre hareketsiz şekilde durduğu görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

