26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
  • Güncel
  • Sinekliği parçalayıp evden kaçmıştı: 7 gündür sırra kadem basan Uğur'dan yeni sinyal
Sinekliği parçalayıp evden kaçmıştı: 7 gündür sırra kadem basan Uğur'dan yeni sinyal

Hatay'da penceredeki sinekliği parçalayarak evden ayrılan psikolojik rahatsızlığı olan genç 7. gününde de aranıyor. Günlerdir kaybolan kardeşini ararken kayıp gence ait eşyaları arazide bulduklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 7 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem basmıştı.

7 GÜNDÜR ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Kardeşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Tarık Çalışkan, Uğur'a ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

EŞYALAR ARAZİDE BULUNDU

Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ben kaybolan Uğur Çalışkan'ın abisiyim. Kardeşim Uğur, 7 günden beri kayıp ve en son Pazar günü dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • psikolojik rahatsızlık
  • aranıyor
  • umutlu haber beklentisi

