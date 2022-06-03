Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen proje, temel eğitim çağında ve daha önce sinemaya gitmeyen bir milyon öğrenciyi sinemayla buluşturacak.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kovid-19 salgını öncesinde başlayan projeye salgın sürecinde ara verildiğini belirterek, projenin hedefinin küçük yaştaki çocuklara sinema kültürünü kazandırmak olduğunu söyledi.

Her yıl 1 milyon çocuğu sinemayla buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, "Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi düzenleniyor biliyorsunuz. Bu da iyi bir vesile oldu projeyi tekrar başlatmak için. Atlas 1948 Sineması'nda bu başlangıcı yapmak istedik. Etkinliğimiz, yıl boyunca ağırlıklı olarak Anadolu'da devam edecek." dedi.

- "BU ROTA SADECE FESTİVALLE SINIRLI KALMASIN, YIL BOYU DEVAM ETSİN"

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin dolu dizgin programlarla devam ettiğine dikkati çekerek, programlara mutlu edecek düzeyde katılım olduğuna dikkati çekti.

Kültür Yolu festivallerindeki etkinliklerin her gün sayıca arttığının da altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"(Festivale ilişkin) Gelen tepkiler de geri dönüşler de çok olumlu. O açıdan da bu etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırarak devam etmek istiyoruz. Biz bir başlangıç yaptık ve bu başlangıcı farklı şehirlerimize yaymak istiyoruz. Zaten özel kültür kuruluşlarımız ve kurumlarımız da devamını getiriyor. Her sene daha fazla katılım oluyor ve katılım arttıkça da Bakanlığın payı azalıyor. Bizim esas istediğimiz bu. Kültür sanat kurumları tarafından bu etkinlik sahiplenilsin ve bu rota sadece festivalle sınırlı kalmasın, yıl boyu devam etsin. Şimdilik biz yılda iki kere festivallerle destekliyoruz. Ben bu sene güzergahı uzun süre gezdim Beyoğlu ve Başkent'te. Beyoğlu'nda dikkatimi çeken bu rota üzerinde bir kültür ekonomisi oluşmaya başlamış ve buraya taşınmaya başlamışlar. Halk tarafından da kültür ve sanat üreten sanatçılarımız tarafından da benimsenmiş. Hedeflediğimiz doğrultu gelişerek devam ediyor."

- "KATILANLAR MUTLU, KATILMAYANLAR DA MUTLU"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin çok iyi başladığını ve büyük bir ilgiyle devam ettiğini aktararak, "Katılanlar da katılmayanlar da mutlu. Çünkü herkesin bir şekilde bu pozitif enerjiye ihtiyacı var. Yazın gelmesiyle birlikte şehri yaşamak ve hissetmek herkesin hakkı. Bu çerçevede baktığımızda insanların ilgisinin çok olumlu ve pozitif olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demircan, festival kapsamında AKM, Şişhane, Galata Kulesi ve Galataport'ta açık sahneler kurulduğuna dikkati çekerek, toplumun her kesiminden insanları kuşatan bu etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

- YENİ EĞİTİM DÖNEMİYLE GÖSTERİMLER HIZLANACAK

"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin açılışına katılan minik sanatseverler, Atlas 1948 Sineması'nda "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filmini izledi.

Çocukların kültürel, sanatsal, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, onlara küçük yaşta sinema kültürü kazandırmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine yardımcı olmak, milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje 2017'de başladı.

Proje, öğrencilere bulundukları illerdeki sinema salonlarında ücretsiz film seyretme imkanı sunuyor.