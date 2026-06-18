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Singapur Başbakanı Wong, Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran 'Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir' dedi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Singapur Başbakanı Wong, Türkiye'yi ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Duran, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

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