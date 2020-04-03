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Singapur'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1000'i aştı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1000'i aştığı bildirildi.

AA03 Nisan 2020 Cuma 11:04 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:04
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Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 yeni vakanın tespit edildiğini ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 5,6 milyon nüfuslu Singapur'da bugüne dek görülen vaka sayısı 1049'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yeni vakalardan 41'inin yurt içi kaynaklı, 8 vakanın ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkelerinden gelen kişiler olduğu kaydedildi.

- TEKİL VAKALARIN TEMAS GEÇMİŞLERİNİN İZİ SÜRÜLDÜ

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının göreli olarak az olması dikkati çekiyor.

Yurt içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken alınmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi ve salgın öbeklerinin tespit edilerek önlem alınmasının salgının kontrol altında tutulmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek dünyada bir milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

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