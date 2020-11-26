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Singapur'dan skandal girişim! Fransa'yı eleştirenleri sınır dışı etti

Singapur hükümeti, sosyal medyada Fransa karşıtı paylaşım yaptığı gerekçesiyle 15 Bangladeşli ve 1 Malezyalı inşaat işçisini sınır dışı etti.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:20
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Geçtiğimiz günlerde Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuya ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı İslam karşıtı ifadeler İslam dünyasında büyük tepki uyandırmıştı. 

Macron’un açıklamalarına yönelik protestolar bazı ülkelerde hala devam ederken, Singapur’da protestolara destek veren 15’i Bangladeşli ve 1’i Malezyalı olmak üzere toplam 16 inşaat işçisi, Fransa karşıtı paylaşımlar yaparak toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Singapur İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin özel talimatıyla Eylül ayından bu yana ülkede güvenlik güçlerinin yüksek alarmda olduğu ve bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu söz konusu işçilerin Fransa karşıtı paylaşımlar yaptığının tespit edildiği aktarıldı. 

Açıklamaya göre, yapılan paylaşımlar toplumsal huzuru bozduğu gerekçesiyle işçilerin sınır dışı edilmesine karar verildi. Singapur İçişleri Bakanlığı paylaşımların içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi vermezken, aynı dönemde paylaşım yapan diğer yabancılara yönelik incelemelerin devam ettiğini belirtti.

PARİS YÖNETİMİ DE ÜLKESİNDEKİ YABANCILARI TEHDİT ETMİŞTİ

Fransa, Müslümanları hedef almaya devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de skandal sözlere imza attı.

Darmanin, İslam'ı hedef alan karikatürlerin okullarda gösterilmesi konusundaki ısrarını sürdürdü. Ülkesindeki yabancıları açıkça tehdit etti.

"Sınır dışı edilebilirler"

Darmanin, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin çocuklara gösterilmemesini istemenin baskı olacağını iddia etti. Bunu talep eden yabancıların sınır dışı edilebileceğini söyledi:

"İfade hürriyeti konusu işlenirken,bir öğretmene bu tip karikatürleri kullanma denildiğinde, bu tür bir baskının cezai yaptırımı olacaktır. Bu suçtan yargılanıp da hüküm giyen yabancılar sınır dışı edilebilir.

"İkiyüzlü" ifade özgürlüğü politikası

Fransa, İslam'ı hedef alan yazı ve karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu iddia ediyor. Paris yönetimi, Cumhurbaşkanı Macron ve Eğitim Bakanı'nı eleştiren yazıların sansürlemesi nedeniyle de "ikiyüzlü" davranmakla suçlanıyor. 

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