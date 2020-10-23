23 Ekim 2020 Cuma 13:23 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 13:23

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? sorusunun yanıtı askere gidecek olan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu. Sınıflandırılmış yükümlüler, e Devlet üzerinden gidecekleri alayı görüntüleyebiliyor. Peki Sınıflandırılmış yükümlü tecil nedir?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi sınıflandırılmış yükümlü sonuçlarının E-Devlet üzerinden erişime açıldığı belirtildi.

SINIFLANDIRIMLIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK?

Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğinin belli olduğunu ifade etmektedir. Sınıflandırılmış yükümlü tecil ise askerliği erteleme, bir başka dönemde yapmak için dönem atlatma işlemidir.

Vatani görevini yerine getirmek için askerlik başvurusunda bulunan gençlerin askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır." denildi.

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.