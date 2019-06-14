Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.