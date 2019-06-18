Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
- AA
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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